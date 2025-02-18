Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на СВО

Точнее число добровольцев Кадыров не уточнил. Чеченский лидер отметил, что в ряды спецназа «Ахмат» входят не только жители республики, но и россияне из других регионов, причем некоторые из них уже не в первый раз отправляются на фронт.

Всех добровольцев подготовили на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина (Гудермес).

На фронт добровольцев проводил глава правительства Чечни, начальник оперштаба региона Магомед Даудов. Он призвал их к сплоченности и взаимовыручке, а также пожелал победы и успехов.

Ранее Кадыров заявил, что нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и закончится специальная военная операция. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

