Госдума приняла поправки о проведении выборов при военном положении

ЦИК России сможет принимать решение после консультаций с Минобороны и ФСБ о назначении выборов и референдумов на территории, где объявлено военное положение. В действующей редакции закона выборы и референдумы при военном положении выборы не проводятся.

Также допускается принудительное перемещение граждан с территории, на которой объявлено военное положение.

