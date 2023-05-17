Госдума приняла поправки о проведении выборов при военном положении
17 мая 202314:36
Госдума приняла во втором чтении поправки о проведении выборов при военном положении, сообщает РИА Новости.
ЦИК России сможет принимать решение после консультаций с Минобороны и ФСБ о назначении выборов и референдумов на территории, где объявлено военное положение. В действующей редакции закона выборы и референдумы при военном положении выборы не проводятся.
Также допускается принудительное перемещение граждан с территории, на которой объявлено военное положение.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru