В Госдуме подтвердили, что РФ и Украина обменялись телами погибших

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что Россия и Украина обменялись телами погибших военных, сообщает РБК.

Пленный украинский солдат решил остаться в России

По его словам, Минобороны РФ вернуло тела 80 погибших военнослужащих.

Ранее украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что Украина получила тела и останки 94 бойцов ВСУ.

В ведомстве отметили, что содействие в обмене телами погибших солдат оказал Международный комитет Красного Креста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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