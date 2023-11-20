В Госдуме подтвердили, что РФ и Украина обменялись телами погибших
Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что Россия и Украина обменялись телами погибших военных, сообщает РБК.
По его словам, Минобороны РФ вернуло тела 80 погибших военнослужащих.
Ранее украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что Украина получила тела и останки 94 бойцов ВСУ.
В ведомстве отметили, что содействие в обмене телами погибших солдат оказал Международный комитет Красного Креста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru