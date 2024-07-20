Министр обороны РФ Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов
Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с российскими военными корреспондентами, на которой в том числе пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Журналист напомнил, что до этого на подобной встрече глава Минобороны РФ уже составил список поручений по 21 наиболее важному вопросу, касающемуся ВС России в настоящий момент. В этот раз Белоусов рассказал, что уже был составлен график по аэродромам, где необходимы укрытия, которые обязательно будут построены.
Военкор также добавил, что теперь служащие смогут проходить военно-врачебную комиссию по месту отпуска в гражданских больницах, если в регионе нет военных госпиталей.
При этом Коц отметил, что в Минобороны РФ признают, что решения некоторых важных вопросов в российской армии пока не найдены, но они разрабатываются с привлечением профильных специалистов.
Ранее Андрей Белоусов отменил сроки носки формы в зоне СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru