В Госдуме предложили мобилизовать безработных

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил мобилизовать безработных россиян. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он получает письма с просьбой вернуть из зоны спецоперации ключевых работников предприятий, которые просто вынуждены приостанавливать свою работу.

Он отметил, что безработные граждане из центра занятости «будут только рады» мобилизоваться – «работа почетная, зарплата высокая».

Генерал Соболев исключил всеобщую мобилизацию в России

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, член группы по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев предложил снять брони с айтишников и учёных и отправлять их в кибервойска.

В армии есть специалисты, которые занимаются радиоэлектроникой, компьютерными сетями и отражением кибератак, но отправлять всех гражданских в кибервойска неразумно, заявил в связи с этим ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МобилизацияСпецоперацияГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры