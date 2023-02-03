В Госдуме предложили мобилизовать безработных

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил мобилизовать безработных россиян. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он получает письма с просьбой вернуть из зоны спецоперации ключевых работников предприятий, которые просто вынуждены приостанавливать свою работу.

Он отметил, что безработные граждане из центра занятости «будут только рады» мобилизоваться – «работа почетная, зарплата высокая».