В Госдуме предложили мобилизовать безработных
Депутат Госдумы Максим Иванов предложил мобилизовать безработных россиян. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, он получает письма с просьбой вернуть из зоны спецоперации ключевых работников предприятий, которые просто вынуждены приостанавливать свою работу.
Он отметил, что безработные граждане из центра занятости «будут только рады» мобилизоваться – «работа почетная, зарплата высокая».
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, член группы по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев предложил снять брони с айтишников и учёных и отправлять их в кибервойска.
В армии есть специалисты, которые занимаются радиоэлектроникой, компьютерными сетями и отражением кибератак, но отправлять всех гражданских в кибервойска неразумно, заявил в связи с этим ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.
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