В Совете Федерации заявили, что необходимости в новой мобилизации нет
Необходимости в новой волне мобилизации в России нет, считает глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. Об этом сенатор заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил Бондарев, он не видит «бессрочной, краткосрочной или неожиданной» мобилизации в стране. Сенатор подчеркнул, что решение о начале призыва граждан могут принимать президент России и Минобороны, однако в целом это прерогатива главы государства.
«Сейчас появилось много ясновидящих, предвидящих и так далее, которые просто нагнетают, а некоторые, может быть, специально делают, чтобы возбудить народ, посеять недовольство», — указал Бондарев.
Глава оборонного комитета Совфеда добавил, что власти страны не скрывают своих планов, доводят информацию до граждан при необходимости, однако сейчас «в этом вопросе необходимости нет».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения зарубежных СМИ о том, что в России якобы планируют мобилизовать еще 200 тысяч человек для участия в специальной военной операции.
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