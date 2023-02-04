В Совете Федерации заявили, что необходимости в новой мобилизации нет

Как отметил Бондарев, он не видит «бессрочной, краткосрочной или неожиданной» мобилизации в стране. Сенатор подчеркнул, что решение о начале призыва граждан могут принимать президент России и Минобороны, однако в целом это прерогатива главы государства.

«Сейчас появилось много ясновидящих, предвидящих и так далее, которые просто нагнетают, а некоторые, может быть, специально делают, чтобы возбудить народ, посеять недовольство», — указал Бондарев.

Глава оборонного комитета Совфеда добавил, что власти страны не скрывают своих планов, доводят информацию до граждан при необходимости, однако сейчас «в этом вопросе необходимости нет».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения зарубежных СМИ о том, что в России якобы планируют мобилизовать еще 200 тысяч человек для участия в специальной военной операции.

