Times: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади его любимой породы

По данным издания, инвестиционный интерес Северной Кореи затрагивает одну из старейших мировых военных технологий, связанную с сетью конных боевых подразделений. Так, с 2020 по 2023 год КНДР потратила примерно $600 тысяч на покупку породистых коней из России, отмечает источник.

Ким Чен Ына часто изображают на снимках верхом на коне. До этого Владимир Путин уже дарил северокорейскому коллеге 30 скакунов в 2022 году.

Ранее Ким Чен Ын подарил Путину пару собак северокорейской породы пхунсан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».