Times: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади его любимой породы

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну 24 лошади его любимой породы — орловский рысак. Об этом сообщает газета «The Times».

Отмечается, что 19 жеребцов и пять кобыл перевезли в КНДР через узкую сухопутную границу с Приморским краем.

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По данным издания, инвестиционный интерес Северной Кореи затрагивает одну из старейших мировых военных технологий, связанную с сетью конных боевых подразделений. Так, с 2020 по 2023 год КНДР потратила примерно $600 тысяч на покупку породистых коней из России, отмечает источник.

Ким Чен Ына часто изображают на снимках верхом на коне. До этого Владимир Путин уже дарил северокорейскому коллеге 30 скакунов в 2022 году.

Ранее Ким Чен Ын подарил Путину пару собак северокорейской породы пхунсан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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