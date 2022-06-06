В Госдуме не исключили удар по инфраструктуре и госучреждениям Украины

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия может нанести удары по госучреждениям и объектам транспортной инфраструктуры Украины, сообщает РБК.

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По его словам, таким образом Москва ответит на поставки Киеву дальнобойных реактивных системы залпового огня (РСЗО).

Депутат подчеркнул, что объектов, которые могут стать целями российских военных, на территории Украины много.

«Функционирует Рада, многие другие госучреждения, Министерство обороны Украины», — добавил он.

Ранее Картаполов заявил, что Россия практически перестала нести потери в результате изменения подхода к ведению боевых действий, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияРакетный Удар
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