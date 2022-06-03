Аксёнов предупредил, что Россия ответит Украине на ракетные удары по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов в своём Telegram-канале заявил, что Россия уже предупредила Украину об ответе в случае применения американского оружия по российской территории.
Комментируя слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о якобы успешной бомбардировке полуострова он назвал его «штатным вралём киевского режима» и отметил, что если бы эти удары действительно были бы осуществлены, то «Киев уже давно трубил бы об этой «перемоге» на весь мир».
«С другой стороны, после таких успехов на месте центров принятия решений в Киеве уже были бы глубокие воронки. Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России», - напомнил Аксёнов.
Он также добавил, что вооружение, которое США поставляют Украине, может не добраться до места назначения, о чём позаботятся Вооружённые силы РФ.
Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил о намерении Украины нанести ракетный удар по Крымскому мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его заявление «анонсированием возможного террористического акта», сообщает RT.
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