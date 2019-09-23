В Госдуме назвали возможные причины крушения боевых машин ВДВ под Оренбургом
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил в эфире НСН, что учения типа «Центр-2019» необходимо проводить чаще.
В сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся в ходе десантирования на учениях «Центр-2019». Инцидент случился 20 сентября в Оренбургской области. Снимки практически полностью двух разбитых бронетранспортеров опубликованы в паблике «Авиация» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевая техника упала на землю в Оренбургской области из-за неисправных парашютов, которые не раскрылись во время десантирования. Внутри машин людей не было, и никто не пострадал.
В эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что для предотвращения таких случаев необходимо проводить подобные учения чаще (слушайте аудио).
«Бывают разные случаи. Бывает халатность, а бывает случайность. Бывает, что надо учения такие почаще проводить, вот и все. Сказать, что это просто-напросто должно срабатывать как часы, [нельзя], тут же всякие факторы бывают. Если будут у нас участия такие полковые проводиться часто, то такие случаи тоже будут проходить часто, потому что такими масштабами учения, честно вам сказать, раз в пять, раз в десять лет проходят. Не каждый год проходит такое событие», — отметил депутат.
Собеседник НСН также объяснил, как происходит десантирование с техникой, и рассказал, что могло стать причиной неудачной операции 20 сентября.
«Есть полк парашютно-десантный, дивизия состоит из трех полков. Вот один из полков, то есть 30% полуторатысячной дивизии, взял в один раз поднялся и десантировался. Получается, что каждая боевая машина должна быть уложена, и все должно сработать четко и ясно. Может быть, оборудование устаревшее, может быть, действительно, погодные условия резко изменились. Может быть, кто-то из офицеров допустил халатность, оплошность, неточность при укладке. Может быть, парашют был уложен и много-много лет простоял, поэтому что-то там не сработало. Здесь надо проводить анализ, но я хочу сказать, что это ненормально, конечно, но это не трагедия по большому счету», — сказал Александр Шерин.
Напомним, что в стратегических учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысячи военнослужащих и более 20 тысяч единиц техники. 20 сентября впервые полк ВДВ в составе двух тысяч человек десантировался с техникой и вооружениями. Операция осуществлялась с транспортных самолетов Ил-76, которые летели со скоростью 360 км/ч.
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