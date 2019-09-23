В Госдуме назвали возможные причины крушения боевых машин ВДВ под Оренбургом

В сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся в ходе десантирования на учениях «Центр-2019». Инцидент случился 20 сентября в Оренбургской области. Снимки практически полностью двух разбитых бронетранспортеров опубликованы в паблике «Авиация» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевая техника упала на землю в Оренбургской области из-за неисправных парашютов, которые не раскрылись во время десантирования. Внутри машин людей не было, и никто не пострадал.

В эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что для предотвращения таких случаев необходимо проводить подобные учения чаще (слушайте аудио).

«Бывают разные случаи. Бывает халатность, а бывает случайность. Бывает, что надо учения такие почаще проводить, вот и все. Сказать, что это просто-напросто должно срабатывать как часы, [нельзя], тут же всякие факторы бывают. Если будут у нас участия такие полковые проводиться часто, то такие случаи тоже будут проходить часто, потому что такими масштабами учения, честно вам сказать, раз в пять, раз в десять лет проходят. Не каждый год проходит такое событие», — отметил депутат.