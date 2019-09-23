В интернете появились фотографии разбившихся в ходе учений боевых машин ВДВ

Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, боевая техника упала на землю в Оренбургской области из-за неисправных парашютов, которые не раскрылись во время десантирования, передает Ura.ru.

Внутри машин людей не было, никто не пострадал, пишут «Известия».