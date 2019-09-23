В интернете появились фотографии разбившихся в ходе учений боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся в ходе десантирования на учениях «Центр-2019». Инцидент произошел 20 сентября в Оренбургской области. Снимки практически полностью двух разбитых бронетранспортеров опубликованы в паблике «Авиация» в соцсети «ВКонтакте».
В стратегических учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысячи военнослужащих и более 20 тысяч единиц техники. 20 сентября впервые полк ВДВ в составе 2 тысяч человек десантировался с техникой и вооружениями. Операция осуществлялась с транспортных самолетов Ил-76, которые летели со скоростью 360 км/ч.
Ранее член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский заявил в эфире НСН, что России есть чем ответить на агрессию противника в Калининградской области.
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