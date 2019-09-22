В Госдуме уточнили возможности отмены срочной службы в армии

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил вероятность отмены призыва на армейскую службу.

«В принципе, это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убеждён, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — сказал глава оборонного ведомства в интервью «Московскому комсомольцу».

Шойгу также считает, что мобилизационный резерв из числа гражданских лиц необходим для усиления российской армии в случае военных конфликтов. Министра подчеркнул, что при этом число профессиональных военных будет расти, сообщает RT.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН выразил уверенность в том, что призыв на срочную службу в вооруженные силы России никогда не будет отменен. Опыт иностранных государств показал неэффективность такого решения.

«Есть много стран, отменивших срочный призыв. Потом им приходилось его возвращать. Любому государству нужны мобилизационные силы, особенно Российской Федерации. Поэтому нам надо сделать так, чтобы нас никто на прочность не проверял. Значит, надо, чтобы росла численность населения и профессионализм армии. Профессиональная армия и делается для сокращения личного состава. На сегодняшний момент численность вооруженных сил РФ составляет около миллиона человек. Куда уже сокращать? А без срочного призыва невозможно подготовить человека к службе в армии по контакту. Именно на срочной службе он принимает решение, служить ему по контракту или нет», - считает парламентарий.