Лучший американский пилот F-16 намерен воевать за Украину

Американский пилот истребителя F-16 Дэн Хэмптон заявил, что он готов принять участие в конфликте на Украине. Об этом он сообщил в интервью VOA.

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По словам Хэмптона, он станет «номером один» и Киев может рассчитывать на него. Пилот также сообщил, что участвовать в украинском конфликте готовы много летчиков Соединенных Штатов.

Так, подполковник в отставке совершил 151 боевой вылет. Он принимал участие в конфликтах в Персидском заливе и в Ираке.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что группа сенаторов США попросила Пентагон изучить возможность отправки Украине истребителей F-16. По мнению сенаторов, отправка истребителей может изменить ситуацию в зоне боевых действий. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможная передача истребителей киевскому режиму только затянет конфликт, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:УкраинаСША
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