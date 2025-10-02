В Госдуме допустили удар «Орешником» по офису Зеленского в Киеве

По его словам, это может произойти в ответ на провокацию со стороны украинских властей. «Надо напомнить об «Орешнике» и другом оружии, которое по своей разрушительной силе можно сравнить с ядерным оружием», — заявил депутат.

Парламентарий отметил, что бомбоубежища не помогут украинским чиновникам спастись от этих ударов Вооруженных сил России. А Зеленскому нужно быть осторожнее в своих высказываниях.

Россия не простит Украине атаку Новороссийска, при этом вопрос о мощи ответного удара будет решаться высшим военным командованием страны, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

