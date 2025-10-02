В Госдуме допустили удар «Орешником» по офису Зеленского в Киеве
Москва может нанести удар по киевскому офису президента Украины Владимира Зеленского «Орешником», сообщает News.ru со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника.
По его словам, это может произойти в ответ на провокацию со стороны украинских властей. «Надо напомнить об «Орешнике» и другом оружии, которое по своей разрушительной силе можно сравнить с ядерным оружием», — заявил депутат.
Парламентарий отметил, что бомбоубежища не помогут украинским чиновникам спастись от этих ударов Вооруженных сил России. А Зеленскому нужно быть осторожнее в своих высказываниях.
Россия не простит Украине атаку Новороссийска, при этом вопрос о мощи ответного удара будет решаться высшим военным командованием страны, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
