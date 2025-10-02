В Ульяновске супруг зарезал жену с двумя детьми
Мать с двумя детьми жестоко зарезали в Ульяновске, сообщает Telegram-канал Shot.
В убийстве подозревается супруг убитой. По предварительным данным, он пытался покончить с собой, его госпитализировали. Тела обнаружила бабушка, которая пришла навестить двух внучек 4 и 5 лет днем 1 октября. В квартире она увидела тело 27-летней невестки и её дочек. Подозреваемый - Ильмир М. Проверяется версия о том, что на такой поступок мужчина пошёл, так как страдает лудоманией — 27-летний Ильмир много играл в азартные игры и постоянно проигрывал деньги, влезал в долги и кредиты. Из-за этого дома ругался с женой.
Молодой человек работал монтажником окон, но зарплаты на семью и ставки не хватало. За последние пару лет он пытался взять займов минимум на 300 тысяч рублей. По словам знакомых семьи, все близкие шокированы тем, что Ильмир, которого знали как заботливого отца, мог так зверски расправиться с женой и малышками-дочками.
Ранее женщину приговорили к 24 годам за убийство подопечного в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
