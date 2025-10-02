Грузия изучает версию о ввозе взрывчатки с Украины для транзита в РФ
Следствие в Грузии изучает версию о том, что взрывчатое вещество гексоген было ввезено с Украины для последующего транзита в Россию, сообщил телеканалу «Имеди» глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе.
По его словам, по одной из версии, взрывчатка должна была остаться в Грузии, по другой — отправиться в РФ, и это подтверждает водитель. Отмечается, что «Грузия в любом случае избежала серьезной опасности».
Ранее грузинские правоохранители задержали двух украинцев за ввоз через Румынию, Болгарию и Турцию на грузовике 2,4 кг гексогена. По словам одного из них, ее планировалось доставить в Россию.
Ранее два человека погибли при подрыве взрывчатки на ж/д путях в Орловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
