Врачам удалось стабилизировать состояние матери Сергея Жукова

Как заявила женщина, она быстро идёт на поправку и уже чувствует себя хорошо. Как ожидается, в ближайшее время её выпишут. Сейчас он поддерживает связь со своими детьми и внуками по телефону.

Лилии Наильевне диагностировали нарушение кровообращения в задних отделах головного мозга. Сергей Жуков сам привёз мать в больницу, когда ей стало плохо.

Женщине предстоит следить за своим состоянием и при необходимости поддерживать себя медикаментами после выписки.

Ране стало известно, что Жуков сыграет в своем первом мюзикле с сыном Энджелом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

