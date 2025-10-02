Врачам удалось стабилизировать состояние матери Сергея Жукова
Медики стабилизировали состояние матери певца Сергея Жукова, сообщает Telegram-канал Shot.
Как заявила женщина, она быстро идёт на поправку и уже чувствует себя хорошо. Как ожидается, в ближайшее время её выпишут. Сейчас он поддерживает связь со своими детьми и внуками по телефону.
Лилии Наильевне диагностировали нарушение кровообращения в задних отделах головного мозга. Сергей Жуков сам привёз мать в больницу, когда ей стало плохо.
Женщине предстоит следить за своим состоянием и при необходимости поддерживать себя медикаментами после выписки.
Ране стало известно, что Жуков сыграет в своем первом мюзикле с сыном Энджелом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
