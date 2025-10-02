СМИ: После удара армии РФ на Украине наблюдаются перебои с электроэнергией
Российская армия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины, сообщает Telegram-канал Shot.
Сообщается о перебоях с электроэнергией в Днепре, в Запорожье, Сумской и Черниговской областях. Также власти сообщают о блэкауте на Чернобыльской АЭС после удара по объекту энергетики в городе Славутич.
По словам очевидцев из Днепра, сначала в небе было видно несколько ярких вспышек, после чего город погрузился во тьму. При этом в Днепровских электросетях заявили, что повреждений или замыканий не фиксировали.
В данный момент помимо Днепра обесточены Конотопский и Шосткинский районы в Сумской области. В Чернигове нет уличного освещения и введены графики почасового отключения света, а водоканал работает на генераторах.
Ранее Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении нового саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
