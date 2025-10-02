Суд изъял имущество владельцев «Кириешек» Штенгеловых

Также изъято их АО «Кондитерус Ком». «Иск удовлетворить», — заявили в суде.

В конце августа Генпрокуратура попросила суд признать экстремистским объединением Штенгеловых и обратить в собственность государства акции группы «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»). С 2022 года Штенгеловы вывели за границу более 21 млрд рублей доходов «КДВ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

