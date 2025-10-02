Суд изъял имущество владельцев «Кириешек» Штенгеловых
2 октября 202501:01
В Москве Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества «Яшкино» и «Кириешки» Николая и Дениса Штенгеловых, сообщает РИА Новости.
Также изъято их АО «Кондитерус Ком». «Иск удовлетворить», — заявили в суде.
В конце августа Генпрокуратура попросила суд признать экстремистским объединением Штенгеловых и обратить в собственность государства акции группы «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»). С 2022 года Штенгеловы вывели за границу более 21 млрд рублей доходов «КДВ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд изъял имущество владельцев «Кириешек» Штенгеловых
- Грузия изучает версию о ввозе взрывчатки с Украины для транзита в РФ
- Украина сообщила о перебое в электроснабжении нового саркофага Чернобыльской АЭС
- На видео попало уничтожение «Искандером» фур с сотней БПЛА «Лютый»
- Макрон выступил против конфискации замороженных российских активов
- США одобрили продажу Канаде систем HIMARS на $1,75 миллиарда
- Небензя: Поставки ракет Tomahawk Украине не изменят ситуацию на фронте
- Адвокат назвал приговор Марине Таубер ударом по молдавской оппозиции
- СМИ: Россия может национализировать иностранные активы в ответ на действия ЕС
- Максим Галкин может «лишиться» своего имени
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru