Суд изъял имущество владельцев «Кириешек» Штенгеловых

В Москве Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества «Яшкино» и «Кириешки» Николая и Дениса Штенгеловых, сообщает РИА Новости.

В России могут изъять активы владельцев «Кириешек» и «Яшкино» за помощь ВСУ

Также изъято их АО «Кондитерус Ком». «Иск удовлетворить», — заявили в суде.

В конце августа Генпрокуратура попросила суд признать экстремистским объединением Штенгеловых и обратить в собственность государства акции группы «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»). С 2022 года Штенгеловы вывели за границу более 21 млрд рублей доходов «КДВ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
