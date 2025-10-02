Туристов предупреждают о смертельной опасности масок для снорклинга
О смертельной опасности масок для снорклинга начали предупреждать туристов на курортах, сообщает Telegram-канал Shot.
В них скапливается углекислый газ, в результате чего можно потерять сознание под водой. Речь о популярных полнолицевых масках, которые туристы привозят с собой или покупают в Египте, Турции, Таиланде и других курортных странах, чтобы понаблюдать за подводным миром.
Особую опасность представляют варианты стоимостью до 1000 рублей. В них трудно дышать, в маску протекает вода, из-за неправильного выхода воздуха маска запотевает. Кроме того, можно надышаться углекислым газом и потерять сознание прямо в море. Предупреждения массово расклеивают в отелях Египта.
Ранее россиянам дали совет, как сэкономить на новогоднем отдыхе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
