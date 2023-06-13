В Германии заявили, что не смогут заменить Киеву каждый подбитый Leopard 2

Германия не сможет заменить Украине каждый уничтоженный танк Leopard 2. Об заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус в эфире RTL Direkt.

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«Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выведен из строя. Но ... с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5», — указал министр.

Писториус подчеркнул, что к концу года у Киева будет более сотни машин.

Между тем Минобороны России опубликовало видео с захваченными танками Leopard и американскими боевыми машинами пехоты Bradley.

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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