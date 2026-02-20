В Генштабе РФ рассказали о потерях ВСУ с начала спецоперации
20 февраля 202602:01
Генеральный штаб Вооруженных сил России сообщил о потерях Киева с начала проведения специальной военной операции, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на начальника главного оперативного управления Генштаба генерал-полковника Сергея Рудского.
По его словам, всего с начала СВО потери Украины превысили 1,5 миллиона человек. Отмечается, что только за 2024 год количество убитых и раненых среди украинских военных составило 590 тысяч военнослужащих.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли более 38,5 тысяч военнослужащих за январь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
