В Генштабе РФ рассказали о потерях ВСУ с начала спецоперации

По его словам, всего с начала СВО потери Украины превысили 1,5 миллиона человек. Отмечается, что только за 2024 год количество убитых и раненых среди украинских военных составило 590 тысяч военнослужащих.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли более 38,5 тысяч военнослужащих за январь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

