СМИ: Над Сочи раздаются взрывы
20 февраля 202602:33
Над Сочи раздаются взрывы, сообщает Telegram-канал Shot.
Система противовоздушной обороны уничтожает беспилотники. Из-за налета перенесены около 20 рейсов в аэропорту. По словам местных жителей, они слышали не менее пяти взрывов в нескольких районах города.
Сирена воздушной опасности работала четыре раза.
Ранее в Сочи почти 10 часов отражали атаку ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Задержан глава департамента недропользования по ДФО Цуканов
- Украинец сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации
- СМИ: Над Сочи раздаются взрывы
- В Генштабе РФ рассказали о потерях ВСУ с начала спецоперации
- Эксперт: Учения России, КНР и Ирана в Оманском заливе являются намеком США
- Трамп хочет увидеть Россию и Китай в «Совете мира»
- Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
- Медведев заявил, что кадровый коллапс в России не наступил
- В Польше подписан закон о прекращении помощи украинским беженцам
- Коллеги актера Сапрыкина пожаловались на его пьяный дебош на съемках фильма