СМИ: Над Сочи раздаются взрывы

Над Сочи раздаются взрывы, сообщает Telegram-канал Shot.

Над регионами России сбили 113 украинских беспилотников

Система противовоздушной обороны уничтожает беспилотники. Из-за налета перенесены около 20 рейсов в аэропорту. По словам местных жителей, они слышали не менее пяти взрывов в нескольких районах города.

Сирена воздушной опасности работала четыре раза.

Ранее в Сочи почти 10 часов отражали атаку ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

