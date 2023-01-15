В Думе заявили о проведении весеннего призыва по старым правилам
Проведение весеннего призыва в России в 2023 году, скорее всего, состоится по старым правилам, и возраст призывников не будет увеличен. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК в воскресенье, 15 января.
«[Призывная кампания по новым правилам] не обязательно [состоитс] весной. Это один из возможных вариантов, я еще раз говорю, скорее всего, что он не будет реализован», - отметил Картаполов.
По его мнению, при увеличении возраста призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года предусмотрят переходный период. По словам Картополова, Минобороны РФ ведет работу с предложениями по этому поводу, чтобы затем направить в Госдуму.
Увеличение призывного возраста не вернет дедовщину в армию, но позволит служить в Вооруженных силах состоявшимся образованным людям. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«После того как весь законодательный пакет будет сформирован, то есть создана основа законодательная, тогда уже будут изданы соответствующие законы и приказы министра обороны, директивы Генерального штаба, которые будут разъяснять порядок призыва <...>, какой будет определен переходный период, сколько он будет по времени», - подчеркнул парламентарий.
Политик также отметил, что не поддерживает позицию многих коллег в ГД РФ о проведении шестимесячных военных сборов для всех молодых людей, подчеркивая, что система мобилизационного резерва в России полностью отвечает всем угрозам, стоящим перед страной.
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