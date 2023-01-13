Глава комитета ГД по обороне назвал нереальными «мечтами» военные сборы для «30+»
Гипотетические планы отправлять не служивших россиян старше 30 лет поголовно на военные сборы для получения военно-учетной специальности абсолютно нереальны. Такую оценку этой идеи дал в комментарии РБК председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.
Ранее такую инициативу выдвинул другой генерал – депутат, член того же комитета Виктор Соболев. По его мнению, на такие сборы следует отправлять также находящихся в запасе и не имеющих военно-учетной специальности.
По его словам, инициатива может быть реализована после изменения призывного возраста, о котором объявило Минобороны, а нужно это для того, чтобы такие граждане «не стали пушечным мясом». Как заявил Соболев Telegram-каналу «Радиоточка НСН», большая часть мужского населения России должна иметь военно-учетную специальность.
«Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом», — прокомментировал Картаполов.
Возраст призыва в армию предлагается увеличить с 18 до 21 года, при этом верхний предел – поднять с 27 до 30 лет. Президент Владимир Путин уже принципиально поддержал эту идею.
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