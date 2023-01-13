Глава комитета ГД по обороне назвал нереальными «мечтами» военные сборы для «30+»

Гипотетические планы отправлять не служивших россиян старше 30 лет поголовно на военные сборы для получения военно-учетной специальности абсолютно нереальны. Такую оценку этой идеи дал в комментарии РБК председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Ранее такую инициативу выдвинул другой генерал – депутат, член того же комитета Виктор Соболев. По его мнению, на такие сборы следует отправлять также находящихся в запасе и не имеющих военно-учетной специальности.