В ДНР заявили об освобождении 239 населённых пунктов

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своём Telegram-канале заявил, что с начала спецоперации был установлен полный контроль над 239 населёнными пунктами.

Токаев заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР

В сообщении говорится, что в зону влияния и ответственности ДНР будет включён населённый пункт Ломакино, ранее временно находившийся под контролем Украины.

«Таким образом, с начала проведения специальной военной операции в ДНР установлен полный контроль над 239 населёнными пунктами», - подчеркнули в штабе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс силы республики получили военное преимущество, поэтому можно говорить, что произошёл перелом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпецоперацияДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры