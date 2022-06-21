В ДНР заявили об освобождении 239 населённых пунктов
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своём Telegram-канале заявил, что с начала спецоперации был установлен полный контроль над 239 населёнными пунктами.
В сообщении говорится, что в зону влияния и ответственности ДНР будет включён населённый пункт Ломакино, ранее временно находившийся под контролем Украины.
«Таким образом, с начала проведения специальной военной операции в ДНР установлен полный контроль над 239 населёнными пунктами», - подчеркнули в штабе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс силы республики получили военное преимущество, поэтому можно говорить, что произошёл перелом.
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