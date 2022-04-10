В ДНР заявили об эвакуации 47 человек с блокированных в порту Мариуполя кораблей
С кораблей, блокированных в порту Мариуполя украинскими националистами, военнослужащие России и Донецкой Народной Республики эвакуировали 47 членов экипажей эвакуированы. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР в Telegram.
«В ходе выполнения боевых задач в порту города Мариуполя военнослужащими ВС России и ДНР деблокированы находящиеся на судах 47 членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины», — говорится в сообщении.
В ДНР поясняют, что члены экипажей блокированных кораблей не смогли вовремя покинуть зону боевых действий, потому что порт оказался заминирован националистами.
Ранее 10 апреля представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что националисты в порту Мариуполя захватили два судна, у них в заложниках члены экипажей.
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