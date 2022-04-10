ДНР: Националисты захватили в порту Мариуполя два иностранных судна

Националисты в порту Мариуполя захватили два судна, у них в заложниках члены экипажей. Об этом рассказал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в воскресенье, 10 апреля.

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Уточняется, что захвачены два иностранных судна «Царевна» и «Леди Аугуста».

«Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты "Азова" (признан экстремистским и запрещен на территории России) ведут огонь с палуб из 120-мм минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», - приводит слова Басурина «Интерфакс».

Ранее стало известно, что в ночь на 10 апреля в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования силы Российской Армии уничтожили штаб и место базирования националистического батальона «Днепр» с пополнением из иностранных наемников, прибывших туда на днях. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

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ТЕГИ:ДНРУкраинаНационалистыЗаложникиМариуполь
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