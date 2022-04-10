ВС РФ уничтожили штаб нацбатальона «Днепр»
В ночь на 10 апреля в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования силы Российской Армии уничтожили штаб и место базирования националистического батальона «Днепр» с пополнением из иностранных наемников, прибывших туда на днях. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Также уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев.
Российские средства ПВО сбили в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Операция проведена в районах населенных пунктов Ольхатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка Вторая, Веселое.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины. Уточняется, что в их числе два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1975 единиц, сообщает российское военное ведомство.
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