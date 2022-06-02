В ДНР заявили о скором окружении группировки ВСУ в районе Лисичанска и Северодонецка

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в четверг в эфире телеканала «Россия» о том, что до закрытия котла, в котором окажется окруженной группировка украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка, осталось совсем немного.

«Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котёл, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артёмовска», — сообщил Басурин.

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По его словам, подразделения ДНР не спешат завершить окружение противника, а сдерживая их, постепенно уничтожают части, которые там находятся.

Басурин также рассказал о колоссальных потерях украинских военных при попытке прорваться в районе Новомихайловки и Авдеевки.

Ранее военный эксперт назвал цели третьего этапа спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эдуард БасуринВоенныеВСУДНР
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