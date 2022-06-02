В ДНР заявили о подавлении контрнаступления ВСУ в районе Авдеевки

Замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире «Первого канала» заявил, что попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки и Новомихайловки были подавлены.

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По его словам, противник понес большие потери.

«В районе Авдеевки, юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях», - заключил Басурин.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что силы республики сумели взять под контроль участок трассы Донецк - Авдеевка – Константиновка.

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ТЕГИ:НаступлениеВСУДНРЭдуард Басурин
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