В ДНР заявили о подавлении контрнаступления ВСУ в районе Авдеевки
Замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире «Первого канала» заявил, что попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки и Новомихайловки были подавлены.
По его словам, противник понес большие потери.
«В районе Авдеевки, юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях», - заключил Басурин.
Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что силы республики сумели взять под контроль участок трассы Донецк - Авдеевка – Константиновка.
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