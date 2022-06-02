Военный эксперт назвал цели третьего этапа спецоперации на Украине
Установление контроля над Николаевской, Одесской и Харьковской областями станет целью третьего этапа российской спецоперации на Украине. Об этом заявил член Общественного совета при Минобороны, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«В обозримой перспективе краткосрочной, либо среднесрочной с донбасской группировкой Вооруженных сил Украины будет покончено. Россия перейдет к третьему этапу специальной операции. Это взятие под контроль Николаевской, Одесской и Харьковской областей», — рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.
Коротченко отметил, что в рамках второго этапа операции перед российскими войсками стоит задача зачистить Донбасс от ВСУ, при этом взятие населенных пунктов — лишь «тактические эпизоды».
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