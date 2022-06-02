Военный эксперт назвал цели третьего этапа спецоперации на Украине

«В обозримой перспективе краткосрочной, либо среднесрочной с донбасской группировкой Вооруженных сил Украины будет покончено. Россия перейдет к третьему этапу специальной операции. Это взятие под контроль Николаевской, Одесской и Харьковской областей», — рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.

Коротченко отметил, что в рамках второго этапа операции перед российскими войсками стоит задача зачистить Донбасс от ВСУ, при этом взятие населенных пунктов — лишь «тактические эпизоды».

