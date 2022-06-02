Военный эксперт назвал цели третьего этапа спецоперации на Украине

Установление контроля над Николаевской, Одесской и Харьковской областями станет целью третьего этапа российской спецоперации на Украине. Об этом заявил член Общественного совета при Минобороны, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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«В обозримой перспективе краткосрочной, либо среднесрочной с донбасской группировкой Вооруженных сил Украины будет покончено. Россия перейдет к третьему этапу специальной операции. Это взятие под контроль Николаевской, Одесской и Харьковской областей», — рассказал эксперт в беседе с Ura.ru.

Коротченко отметил, что в рамках второго этапа операции перед российскими войсками стоит задача зачистить Донбасс от ВСУ, при этом взятие населенных пунктов — лишь «тактические эпизоды».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертыУкраинаВооруженные Силы РФ
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