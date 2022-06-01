Силы ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от стратегической трассы
Подразделения Донецкой Народной Республики сумели взять под контроль участок трассы Донецк - Авдеевка – Константиновка. Таким образом, гарнизон Вооруженных сил Украины в Авдеевка оказался отрезанным от одного из путей снабжения. Такую информацию распространила пресс-служба так называемой Народной милиции ДНР.
Данную трассу украинская армия использовала для снабжения и ротации личного состава. Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил об уничтожении двух огневых точек ВСУ в окрестностях населенного пункта Новосёловка Вторая рядом с Авдеевкой.
Наступление в районе Авдеевки затормозилось после того как часть сил ДНР и ВС РФ были перемещены на направление Северодонецк - Лисичанск.
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