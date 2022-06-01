В ЛНР заявили о занятии более 70% территории Северодонецка

Силы Луганской народной республики совместно с подразделениями российской армии взяли под контроль более 70% территории Северодонецка, в том числе, промышленную зону города. Такую информацию распространила Народная милиция ЛНР.

Предполагается, что в ближайшее время город будет полностью захвачен. Сейчас силы ЛНР и ВС РФ проводят в Северодонецке зачистки от бойцов вооружённых сил Украины.

Как отмечают «Известия», взятие этого города под полный контроль завершит процесс выдавливания украинских силовиков с территории ЛНР, а также даст возможность активизировать наступление на Славянск и Краматорск.

Между тем, накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что тотальная зачистка Северодонецка уже закончилась. По его словам, украинские военные при отступлении оставили «множество сюрпризов в виде самодельных взрывных устройств».

