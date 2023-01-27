В ДНР заявили о переброске сил ВСУ в Угледар из-под Артемовска
Украинская армия перебрасывает силы из-под Артемовска в Угледар. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».
«Для них потеря Угледара - это если не стратегическое, то очень серьезное тактическое поражение, которое дает нам возможность выхода на новое оперативное пространство», — подчеркнул советник.
Кроме того, Кимаковский отметил, что ВСУ пытаются контратаковать на окраине Угледара. Однако украинских военных накрывает российская артиллерия.
Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ пытаются сопротивляться наступлению российской армии на Угледар и периодически переходят в контратаки, которые «не носят интенсивного характера».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- Шахназаров призвал перестать «охотиться» на критикующих спецоперацию актеров
- СМИ: Следственный комитет и ФСБ проводят обыски в здании ФТС
- Минпромторг предложил перевести новые регионы России на московское время
- Песков не стал комментировать помилование участников СВО, сославшись на секретность
- В ДНР заявили о переброске сил ВСУ в Угледар из-под Артемовска
- Песков: переименование Волгограда в Сталинград не обсуждается
- Клишас: Незаконные санкции США не могут быть предметом переговоров
- Пригожин высказался о «преступлениях» ЧВК «Вагнер»
- Пакистан намерен начать импорт нефти из России в апреле
- В офисе Зеленского заявили, что Польша передаст Киеву еще 60 боевых танков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru