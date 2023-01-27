В ДНР заявили о переброске сил ВСУ в Угледар из-под Артемовска

Украинская армия перебрасывает силы из-под Артемовска в Угледар. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».

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«Для них потеря Угледара - это если не стратегическое, то очень серьезное тактическое поражение, которое дает нам возможность выхода на новое оперативное пространство», — подчеркнул советник.

Кроме того, Кимаковский отметил, что ВСУ пытаются контратаковать на окраине Угледара. Однако украинских военных накрывает российская артиллерия.

Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ пытаются сопротивляться наступлению российской армии на Угледар и периодически переходят в контратаки, которые «не носят интенсивного характера».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияДНР
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