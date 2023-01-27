Комбат Ходаковский: ВСУ пытаются сопротивляться российскому наступлению на Угледар

По словам комбата, существенных изменений на этом участке нет. Пока ВСУ пытаются отсекать вклинившиеся в оборону российские передовые группы артиллерийским огнем «с периодическими контратаками».

«Но контратаки не носят интенсивного характера и представляют из себя попытки небольших групп отбить какую-либо из занятых нами позиций», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Накануне власти ДНР заявили, что российские военные вошли в Угледар и закрепились на окраинах населенного пункта, напоминает «Свободная пресса». По словам врио главы республики Дениса Пушилина, взятие города может в корне поменять ситуацию на фронте и обеспечить выход на Красноармейское и Кураховское направления, пишет RT.

