Комбат Ходаковский: ВСУ пытаются сопротивляться российскому наступлению на Угледар

Украинские военные пытаются сопротивляться наступлению российской армии на Угледар в Донецкой народной республике. Об этом сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

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По словам комбата, существенных изменений на этом участке нет. Пока ВСУ пытаются отсекать вклинившиеся в оборону российские передовые группы артиллерийским огнем «с периодическими контратаками».

«Но контратаки не носят интенсивного характера и представляют из себя попытки небольших групп отбить какую-либо из занятых нами позиций», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Накануне власти ДНР заявили, что российские военные вошли в Угледар и закрепились на окраинах населенного пункта, напоминает «Свободная пресса». По словам врио главы республики Дениса Пушилина, взятие города может в корне поменять ситуацию на фронте и обеспечить выход на Красноармейское и Кураховское направления, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ
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