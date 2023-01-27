Комбат Ходаковский: ВСУ пытаются сопротивляться российскому наступлению на Угледар
Украинские военные пытаются сопротивляться наступлению российской армии на Угледар в Донецкой народной республике. Об этом сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
По словам комбата, существенных изменений на этом участке нет. Пока ВСУ пытаются отсекать вклинившиеся в оборону российские передовые группы артиллерийским огнем «с периодическими контратаками».
«Но контратаки не носят интенсивного характера и представляют из себя попытки небольших групп отбить какую-либо из занятых нами позиций», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
Накануне власти ДНР заявили, что российские военные вошли в Угледар и закрепились на окраинах населенного пункта, напоминает «Свободная пресса». По словам врио главы республики Дениса Пушилина, взятие города может в корне поменять ситуацию на фронте и обеспечить выход на Красноармейское и Кураховское направления, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- Комбат Ходаковский: ВСУ пытаются сопротивляться российскому наступлению на Угледар
- Чемезов назвал заявления о «снарядном голоде» ВС России полной ерундой
- В ООН призвали Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины
- Клишас: Евросоюз провалил операцию по легализации украденных российских активов
- СМИ: Танки M1 Abrams станут большой проблемой для Киева
- Главу информационного управления ФТС задержали в Москве
- СМИ: Россияне смогут получать бонусы за жалобы на нарушения ПДД
- СМИ: ВСУ перебросили подразделения под Херсон для форсирования Днепра
- Международные резервы России за неделю выросли на $2,6 млрд
- Трамп заявил, что мог бы урегулировать конфликт на Украине за 24 часа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru