В ДНР сообщили об освобождении населенного пункта Подгородное

Российская армия взяла под контроль поселок Подгородное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«На территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Поселок расположен в пригороде Артемовска южнее Соледара, пишет RT.

Накануне стало известно, что российские бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Андроник
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияДНР
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