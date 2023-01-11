В ДНР сообщили об освобождении населенного пункта Подгородное
11 января 202311:25
Российская армия взяла под контроль поселок Подгородное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«На территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Поселок расположен в пригороде Артемовска южнее Соледара, пишет RT.
Накануне стало известно, что российские бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара, напоминает «Свободная пресса».
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11 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru