Пушилин заявил о переломном моменте на пути к освобождению территории ДНР
Переломный момент наступил в освобождении территории Донецкой народной республики. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Политик подчеркнул, что взятие под контроль российскими военными города Соледара откроет возможность к полному освобождению ДНР, пишет Ura.ru.
«Сейчас кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это долгожданный выход на плацдарм Краматорского, Славянского направления. И это на самом деле переломный момент», — цитирует Пушилина РИА Новости.
Кроме того, врио главы республики указал, что практически под полным контролем российских военных находится город Марьинка, однако противник закрепился на окраинах населенного пункта.
Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль Соледар. Военные заняли основные районы и отрезали все выходы из города. Таким образом, украинские войска лишились двух дорог снабжения Артемовска, отмечает «Свободная пресса».
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