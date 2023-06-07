В ДНР сообщили о захвате оборудования ВСУ для вычисления координат операторов дронов

Российские военные захватили секретное оборудование ВСУ, применяемое для обнаружения и вычисления координат операторов беспилотников. Об этом сообщил замначальника главного управления Росгвардии по Донецкой народной республике Александр Ходаковский.

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По его словам, оборудование было произведено в Канаде. Подобная техника применялась системно ранее.

«Но полученный образец превосходит все, что мы знали, в разы. У специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Как отметил замглавы республиканского управления Росгвардии, ранее военные в ДНР уже применяли дистанционные антенны и управляли аппаратами из укрытия на случай установления координат операторов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиДНР

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