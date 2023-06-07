В ДНР сообщили о захвате оборудования ВСУ для вычисления координат операторов дронов
Российские военные захватили секретное оборудование ВСУ, применяемое для обнаружения и вычисления координат операторов беспилотников. Об этом сообщил замначальника главного управления Росгвардии по Донецкой народной республике Александр Ходаковский.
По его словам, оборудование было произведено в Канаде. Подобная техника применялась системно ранее.
«Но полученный образец превосходит все, что мы знали, в разы. У специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
Как отметил замглавы республиканского управления Росгвардии, ранее военные в ДНР уже применяли дистанционные антенны и управляли аппаратами из укрытия на случай установления координат операторов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу проинспектировал цех по производству зенитных ракет для ПВО
- Путин допустил, что ВВП России вырастет на 1-2% в 2023 году
- В ДНР сообщили о захвате оборудования ВСУ для вычисления координат операторов дронов
- В Новой Каховке уровень воды снизился до 60 см от пика
- Путин назвал стимулирование рынка труда одним из приоритетов для России
- Сальдо: Военная ситуация после прорыва Каховской ГЭС сложилась в пользу России
- Матвиенко назвала чудовищным преступлением подрыв Каховской ГЭС
- Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября
- ДДТ открыла предзаказ на новый альбом «Сборник песен №2»
- Иран создаст газовый хаб при участии России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru