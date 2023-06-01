Российские военные поразили пункт управления ВСУ на Запорожском направлении

Группировка Вооруженных РФ «Восток» нанесла удар по пункту управления ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

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«Реактивной системой залпового огня "Смерч" нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом», — цитирует руководителя пресс-центра РИА Новости.

Кроме того, экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС-1) «Солнцепек» поразили два опорных пункта противника близ Степового и Привольного, а мотострелки уничтожили из минометов уничтожили украинскую разведгруппу в районе Лобкового, пишет RT.

Также российские военные нанесли удары по украинским войскам в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке, отмечает «Свободная пресса». ВС РФ применили самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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