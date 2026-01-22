Путин: Замороженные в США резервы РФ могут пойти на восстановление территорий в зоне СВО

По его словам, Москва могла бы направить в создаваемый США «Совет мира» $1 млрд из замороженных еще при предыдущей американской администрации российских активов. Оставшиеся средства из замороженных в США активов можно было бы использовать на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий. Путин добавил, что сделать это будет можно после заключения мирного соглашения между РФ и Украиной.

Отмечается, что инициатива обсуждается и с представителями администрации Белого дома.

Ранее стало известно, что США выступают против конфискации ЕС российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

