В России создадут производство чипов за 1 трлн рублей

Решение принято Минпромторгом совместно с кабмином РФ. Будущая структура получит название «Объединенная микроэлектронная компания» (ОМК) или «Объединенная радиоэлектронная корпорация» (ОРЭК). Общий объем инвестиций в ее развитие до 2030 года составит один триллион рублей. Источниками финансирования выступят федеральный бюджет (750 млрд рублей) и Сбербанк (250 млрд рублей).

Согласно данным участников совещания с президентом Владимиром Путиным, выделенные средства будут направлены на построение замкнутого производственного цикла. Комплекс мер включает подготовку кадров, развитие сырьевой и химической базы, производство оборудования и строительство фабрик. Одной из ключевых задач станет создание завода по производству микросхем с уровнем 28 нм и менее. Утвердить стратегию компании поручено правительству до 1 марта 2026 года.

Производители потребительской электроники смещают приоритеты на более выгодный корпоративный сегмент: так уже поступили Samsung, Nvidia, а теперь и Intel, однако освободившуюся нишу на российском рынке быстро займут китайские бренды, сказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.

