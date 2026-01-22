СМИ: S7 хочет забрать у Red Wings восемь Airbus

Они прекратили полеты почти четыре года назад. Эксплуатацию лайнеров перевозчик прекратил из-за опасения санкций и в марте 2022 года пытался вернуть Airbus зарубежному собственнику, но не смог получить разрешение ФСБ на вывоз.

В настоящее время стороны согласовывают финансовые параметры сделки страхового урегулирования. Все эти годы самолеты находятся на хранении в аэропортах Домодедово, Минвод и Жуковский, где S7 уже арендовала ангар для хранения воздушных судов. Летная годность бортов утрачена, но все они подлежат восстановлению, которое зависит от стоимости сделки.

Ранее стало известно, что дефицит воздушных судов в России вынуждает авиакомпании возвращать в небо старые самолеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

