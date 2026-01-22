ЦБ РФ: Оборот наличных вырастет на четверть

Это произойдет в ближайшие пять лет. Увеличение интереса к «кешу» случится, даже, несмотря на то что в ближайшие годы власти планируют активно работать над обелением экономики и снижением доли «налички» в ней.

Ограничения могут коснуться лимитов на вывоз денег за рубеж и крупных сделок с использованием «живых» денег.

Ранее стало известно, что россияне сняли со счетов рекордный за 11 лет объем наличных рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

