ЦБ РФ: Оборот наличных вырастет на четверть

В России объем наличных в обращении вырастет как минимум на 22%, а в худшем сценарии — на 35%, сообщают «Известия».

В РФ начали блокировать снятие крупной суммы наличных через банкоматы

Это произойдет в ближайшие пять лет. Увеличение интереса к «кешу» случится, даже, несмотря на то что в ближайшие годы власти планируют активно работать над обелением экономики и снижением доли «налички» в ней.

Ограничения могут коснуться лимитов на вывоз денег за рубеж и крупных сделок с использованием «живых» денег.

Ранее стало известно, что россияне сняли со счетов рекордный за 11 лет объем наличных рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
