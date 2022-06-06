В ДНР назвали количество взятых под контроль населённых пунктов

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики в своём Telegram-канале сообщил, что подразделения ДНР установили контроль над населёнными пунктами Зелёный Гай и Петровское.

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В сообщении говорится, что полный контроль установлен над 229 населёнными пунктами.

«По состоянию на 6 июня 2022 года на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 229 населенными пунктами, включая Зеленый Гай и Петровское», - отметили в ведомстве.

В штабе добавили, что бои за Святогорск продолжаются.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Донецкой народной республике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФДонбассЛНРДНР
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