Российская авиация уничтожила в ДНР американскую РЛС

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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Отмечается, что РЛС производства США была уничтожена в районе Северска, пишет RT.

Кроме того, российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 73 районам скопления украинских военных и техники.

«В результате ударов авиации уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня "Град", батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей», — рассказал представитель Минобороны.

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ФОТО: Минобороны РФ
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