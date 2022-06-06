Российская авиация уничтожила в ДНР американскую РЛС
Российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что РЛС производства США была уничтожена в районе Северска, пишет RT.
Кроме того, российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 73 районам скопления украинских военных и техники.
«В результате ударов авиации уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня "Град", батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей», — рассказал представитель Минобороны.
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