ДНР: ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя

По его словам, зерно пропало. Речь идёт как о кукурузном, так и пшеничном зерне. «Оно, судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть», — сообщил советник. Он считает, что ВСУ пошли на такой шаг во время отступления, чтобы зерно не досталось Донецкой народной республике. Речь идет о тоннах сельхозпродукции.

Напомним, Вашингтон не поддержит договорённости по поставкам зерна с Украины, если они будут предполагать смягчение антироссийских санкций.

