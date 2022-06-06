ДНР: ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя

Войска Украины подожгли тонны зерна, которое хранилось в Мариупольском морском порту, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы правительства Донецкой Народной Республики Яна Гагина.

Небензя: РФ готова обеспечить безопасный проход украинских судов с зерном

По его словам, зерно пропало. Речь идёт как о кукурузном, так и пшеничном зерне. «Оно, судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть», — сообщил советник. Он считает, что ВСУ пошли на такой шаг во время отступления, чтобы зерно не досталось Донецкой народной республике. Речь идет о тоннах сельхозпродукции.

Напомним, Вашингтон не поддержит договорённости по поставкам зерна с Украины, если они будут предполагать смягчение антироссийских санкций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗерноУкраинаВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры