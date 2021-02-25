В Черное море вошли два корабля НАТО

В Черное море вошли корабли для поиска мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции, передает РИА Новости.

Силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков.

Две недели назад министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с заместителем генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать для операций НАТО воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)», так как власти Украины считают полуостров зоной своей юрисдикции.

В конце января эсминец военно-морских сил США «Портер» зашел в акваторию Черного моря. Корабль был вооружен крылатыми ракетами.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН напомнил, что Россия всегда готова отразить угрозу и постоять за себя.

