Минобороны: Эсминец ВМС США «Портер» зашел в Черное море
28 января 202120:43
Эсминец военно-морских сил США «Портер» зашел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает в четверг Национальный центр управления обороной (Минобороны).
Отмечается, что корабль вооружен крылатыми ракетами. Черноморский флот следит за движением эсминца, добавили в центре.
Ранее посольство США на Украине сообщило, что «Портер» проведет учения по морской безопасности в Черном море.
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28 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru