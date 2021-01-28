Минобороны: Эсминец ВМС США «Портер» зашел в Черное море

Эсминец военно-морских сил США «Портер» зашел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает в четверг Национальный центр управления обороной (Минобороны).

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Отмечается, что корабль вооружен крылатыми ракетами. Черноморский флот следит за движением эсминца, добавили в центре.

Ранее посольство США на Украине сообщило, что «Портер» проведет учения по морской безопасности в Черном море.


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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ//РИА Новости
ТЕГИ:ВМС США
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