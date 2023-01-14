В Бердянске ВСУ предприняли атаку на жилые кварталы

В Бердянске власти заявили, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по кварталам города. Об этом говорится в Telegram-канале администрации города 14 сентября, в субботу.

Раскрыта причина взрыва в Бердянске

«Сегодня, в 5 утра, враг, используя две корректирумые ракеты большой дальности, попытался нанести удар по мирным кварталам города Бердянска», — говорится в сообщении.

По официальным данным, ВСУ провалили атаку, которую отразила российская противовоздушная оборона (ПВО). Неразорвавшиеся части сбитых ракет, упав в черте города, нанесли ущерб кабелям линий электропередач, дорожному покрытию, в окнах жилых домов оказались разбиты стекла.

Накануне в Бердянске в Запорожской области совершен теракт, был подорван автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаВоенная ОперацияВСУ
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